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Арина Соболенко в решающем матче финала в Ухане. Прямая трансляция в 14:15 на "Беларусь 5"
Арина Соболенко сегодня проведет четвертый финал в нынешнем сезоне и крупнейший в карьере! Первая ракетка Беларуси поспорит за титул на теннисном турнире категории "Премьер" в китайском Ухане. Призовой фонд - почти два миллиона 700 тысяч долларов. Триумфатор заберет чуть больше чем полмиллиона. Плюс 900 рейтинговых очков. В соперницах у белоруски - эстонка Анетт Контавейт (27-я ракетка мира). Соболенко на 20-й строчке. Фавориткой финала букмекеры называют нашу теннисистку. Пожелаем удачи Арине и второго титула в сезоне. Будем следить за прямой трансляцией с китайских кортов на телеканале "Беларусь 5". Начало в 14:15.
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