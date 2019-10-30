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Арина Соболенко в тандеме с Элизе Мертенс играют с сестрами Латишей и Хаочин Чань

Арина Соболенко в тандеме с Элизе Мертенс в эти минуты во втором своем поединке Красной группы Итогового теннисного турнира года сражаются с представителями Китайского Тайбэя - сестрами Латишей и Хаочин Чань. В первом сете идет тайбрейк, прямая трансляция встречи на "Беларусь 5".

Напомним, в первой игре на турнире Соболенко и Мертенс проиграли Деми Схюрс и Анне-Лене Гренефельд 5:7, 6:1, 7:10. В следующем матче белорусско-бельгийский тандем сразится с интернациональным дуэтом: Кристина Младенович /Тимея Бабош. Эта игра пройдет ориентировочно в пятницу. Напомним, турнир проходит в Шэньчжэне.


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