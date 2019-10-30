Арина Соболенко в тандеме с Элизе Мертенс играют с сестрами Латишей и Хаочин Чань

Арина Соболенко в тандеме с Элизе Мертенс в эти минуты во втором своем поединке Красной группы Итогового теннисного турнира года сражаются с представителями Китайского Тайбэя - сестрами Латишей и Хаочин Чань. В первом сете идет тайбрейк, прямая трансляция встречи на "Беларусь 5".

