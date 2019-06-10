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Арина Соболенко вновь в первой десятке мирового теннисного рейтинга

Белоруска по итогам выступления в Открытом чемпионате Франции поднялась на одну строку. Столько же прибавила и Виктория Азаренко, теперь 42-я. Александра Саснович потеряла две позиции, 36-е место.

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