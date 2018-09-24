Арина Соболенко во втором круге теннисного турнира в Ухани

Белоруска в непростом матче обыграла 22-ю ракетку мира - испанку Карлу Суарес-Наварро. Первый сет взяла Арина 7:6. Причем тай-брейк получился довольно легким 7:2. А вот во второй партии доминировала уже испанка 6:2. Решающий сет завершился с аналогичным счетом, но в пользу Соболенко.