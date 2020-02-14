Арина Соболенко возобновляет работу с Дмитрием Турсуновым

Арина Соболенко во второй раз после расставания возобновляет работу с Дмитрием Турсуновым. Белорусская теннисистка и российский тренер прекратили сотрудничество во время декабрьской подготовки. Сейчас Соболенко заметили с Турсуновым на тренировках в Дубае.



