Арина Соболенко вступает в борьбу за выход в полуфинал турнира в Пекине

После фантастического по накалу матча против Каролин Гарсия Арина Соболенко сегодня вновь выйдет на корт Пекина, чтобы открыть себе дорогу в полуфинал. В соперницах белоруски китаянка Ван Цян - 28-ая ракетка мира, которая накануне выбила из борьбы Каролину Плишкову. Ранее теннисистки не играли. Кто пройдет дальше - узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Ориентировочное начало матча - 16 часов.