Арина Соболенко второй год подряд выходит в финал на турнире в Ухани

В Ухани Арина Соболенко может выиграть титул не только одиночного разряда, но и парного. Вместе с Элиз Мертенс Арина в полуфинале переиграла Анну-Лену Гренефельд и Деми Схюрс 6:2, 6:1 и в матче за титул победительниц парного разряда встретится с Йин-Йин Дуань и Вероникой Кудерметовой. Этот финал начнется сразу после одиночки.

