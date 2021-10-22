Арина Соболенко выбыла из 1/4 финала теннисного турнира на Кубок Кремля

Арина Соболенко выбыла из 1/4 финала турнира WTA на Кубок Кремля с призовым фондом более полумиллиона долларов. Белоруска уступила россиянке Екатерине Александровой со счетом 3:6, 4:6. На счету второй ракетки мира 3 эйса, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 4. Напомним, недавно теннисистка переболела коронавирусной инфекцией и пока только набирает физические кондиции.