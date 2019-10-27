Арина Соболенко выиграла Малый итоговый турнир WTA

В финале белорусская теннисистка победила представительницу Нидерландов Кики Бертенс. В мировом рейтинге соперница Арины на 10-й позиции, белоруска на 4 строчки ниже. Итоговый счет встречи - 6:4, 6:2. Поздравляем!

