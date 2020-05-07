Арина Соболенко выиграла теннисный турнир Belarus Insurance Cup

О победах на кортах спортивных. Финальный поединок топ-уровня в рамках товарищеского турнира под сводами минского Дворца тенниса. Арина Соболенко в главном матче соревнований, организованных национальной федерацией, обыграла подругу по сборной Беларуси Александру Саснович, 4:1, 0:4, 4:3. Спортсменки накануне ожидаемо стали первыми в своих подгруппах. Несмотря на дружеский характер финала, Арина и Саша показали теннис высокого уровня, продержав интригу до самого последнего гейма, в котором сильнее была 11-я ракетка планеты. После завершения встречи, которую в прямом эфире показывал телеканал "Беларусь 5", девушки получили и символические трофеи.



