Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Аделаиде

С другой половины сетки к решающему матчу пробиралась молодая 18-летняя Линда Носкова. Ее уже назвали главной сенсацией турнира. Теннисистка из Чехии, занимающая 102-ю позицию в мировом рейтинге, сначала заставила зачехлить ракетку нашу Викторию Азаренко, а в полуфинале переиграла второй номер мирового рейтинга - Онс Жабер. В планах Носковой было, конечно же, продолжить приятно шокировать, но стратегию чешки разрушила Арина Соболенко.



Уже по первым минутам матча стало понятно - легкой прогулки не получится. Обе теннисистки цеплялись за каждый мяч. В шестом гейме Соболенко все же удалось сделать брейк, чего хватило для общей победы в сете 6:3. Вторая партия оказалась еще более упорной и затяжной, шансов взять подачу соперницы у обеих теннисисток было еще меньше. Исход партии и всего матча закономерно решился на тай-брейке, где опыт все же сделал свое дело - 7:4 победа Арины Соболенко.



Для Арины Соболенко этот титул стал первым за последние полтора года и 11-м в карьере