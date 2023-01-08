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Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Аделаиде
Триумф Арины Соболенко - это результат качественной и продуктивной командной работы в межсезонье. И еще одно доказательство - события, которые происходят вокруг белорусских спортсменов, только закаляют их характер.
Хронология финала - в сюжете Елены Горельчик. На пути к финалу Арина Соболенко поочередно разобралась с Людмилой Самсоновой, Маркетой Вондроушовой и Ириной-Камелией Бегу.
Факт
С другой половины сетки к решающему матчу пробиралась молодая 18-летняя Линда Носкова. Ее уже назвали главной сенсацией турнира. Теннисистка из Чехии, занимающая 102-ю позицию в мировом рейтинге, сначала заставила зачехлить ракетку нашу Викторию Азаренко, а в полуфинале переиграла второй номер мирового рейтинга - Онс Жабер. В планах Носковой было, конечно же, продолжить приятно шокировать, но стратегию чешки разрушила Арина Соболенко.
Уже по первым минутам матча стало понятно - легкой прогулки не получится. Обе теннисистки цеплялись за каждый мяч. В шестом гейме Соболенко все же удалось сделать брейк, чего хватило для общей победы в сете 6:3. Вторая партия оказалась еще более упорной и затяжной, шансов взять подачу соперницы у обеих теннисисток было еще меньше. Исход партии и всего матча закономерно решился на тай-брейке, где опыт все же сделал свое дело - 7:4 победа Арины Соболенко.
Для Арины Соболенко этот титул стал первым за последние полтора года и 11-м в карьере
Любопытный факт - Соболенко за 4 сыгранные встречи не отдала соперницам ни одного сета. Приятным бонусом к титулу станет "чек" на 120 тысяч долларов. А вот 470 набранных рейтинговых очков не поднимут нашу Арину в мировом рейтинге. Но верим, что это лишь пока.
В понедельник стартует квалификация первого в сезоне турнира "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии. Арина Соболенко начнет борьбу с основного раунда. Так положено по статусу. Точно так же, как и еще двум нашим теннисисткам - Виктории Азаренко и Александре Саснович.
Организаторы AustralianOpen не пошли по примеру Уимблдона и без вопросов допустили белорусских и российских теннисистов к соревнованиям. Потому что титул можно выиграть только в честной борьбе, когда сражаться на корте имеют право все без исключения и побеждает действительно сильнейший. Сегодня в Аделаиде это была Арина Соболенко.
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