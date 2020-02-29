ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Дохе

Поздравления сегодня звучат и в адрес нашей Арины Соболенко. Она стала триумфатором теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого составляет чуть больше 3 миллионов долларов. Это уже шестой ее титул на турнирах ВТА и третий на соревнованиях категории "Премьер".

С красивой победой Арину Соболенко поздравил Президент

В финале 13-й ракетке мира противостояла Петра Квитова. Чешская теннисистка на данный момент занимает 11-ю строчку мирового рейтинга и в полуфинале заставила капитулировать первую ракетку мира Эшли Барти. Но и она не смогла остановить белоруску на пути к победе. Финальный поединок продолжался час 11 минут. Итог - 6:3, 6:3.

В обновленном рейтинге Арина Соболенко поднимется на 11-ю строчку.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все