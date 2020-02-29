Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Дохе

Поздравления сегодня звучат и в адрес нашей Арины Соболенко. Она стала триумфатором теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого составляет чуть больше 3 миллионов долларов. Это уже шестой ее титул на турнирах ВТА и третий на соревнованиях категории "Премьер".



