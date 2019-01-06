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Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в китайском Шэньчжэне

На теме спорта остановимся несколько подробнее. Благо, есть что обсудить. Мне кажется, что большой теннис для нашей страны - это уже такой же национальный вид спорта, как и биатлон.
Приятно, что в первые дни года Беларусь ожидал такой спортивный успех. В одном из интервью Арина Соболенко сравнила себя с тигрицей, настроенной на самую ожесточенную борьбу. И, похоже, что такой прыти затаившийся дракон в Китае попросту не ожидал.

Лучшая теннисистка страны - Арина Соболенко - встречала 2019-й в китайском Шэньчжэне и смогла его покорить. Для 20-летней звезды мирового тенниса этот титул WTA третий в карьере. И уже второй трофей завоеван именно в Поднебесной, в сентябре прошлого года Арине не нашлось равных в Ухани. Теперь она расширяет победную географию в Китае, где, по признанию спортсменки, игра ей удается особенно хорошо!

Всю неделю Соболенко могли поддерживать белорусские болельщики, трансляции с кортов Шэньчжэня вел телеканал "Беларусь 5". Это кадры финального поединка, где Арине противостояла американка Элисон Риск. Победа получилась волевой. Уступив 4:6 в первом сете, во втором белоруска берет верх на тай-брейке. В решающей партии Арина быстро повела. Счет - 3:0, но американка сдаваться не собиралась, цепляясь за каждый мяч. Вот только это был не ее день. 6:3 в пользу нашей теннисистки, блестящая победа Соболенко на турнире.

С блестящей победой Арину и ее тренера Дмитрия Турсунова поздравил Президент Александр Лукашенко: "Это прекрасный результат на старте сезона, хороший подарок белорусским болельщикам и поклонникам по всему миру", - говорится в поздравлении. Глава государства пожелал команде крепкого здоровья, удачи и ярких побед в новом году.

К слову, вчера Соболенко пришлось играть два матча за день. Полуфинал и финал состоялись с разницей всего в пару часов. Такое расписание на турнире продиктовала погода: 3 января в Шэньчжэне шел дождь и - как следствие - пришлось даже переносить матчи. А уже сразу после триумфа нам удалось связаться с новоиспеченным покорителем китайских кортов.

За триумф в Китае Арина не только получила большую сумму, но и, что важнее, рейтинговые очки: 220 баллов позволят белоруске подняться с 13 на 11 место в обновленном списке. Соболенко уже пакует чемоданы в Австралию, где она стартует на турнире в Сиднее матчем с седьмой ракеткой планеты чешкой Петрой Квитовой. А мы будем поддерживать нашу талантливую спортсменку.

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