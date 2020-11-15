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Арина Соболенко выиграла турнир в Линце
Третий трофей для Арины Соболенко в этом году. Первая ракетка Беларуси побеждает на турнире в Линце. В решающем поединке Соболенко встречалась с партнершей по парному разряду бельгийкой Элиз Мертенс. Вместе они, к слову, меньше месяца назад выиграли соревнования в Остраве в парном разряде. Сейчас же в очередной раз оказались по разные стороны сетки. Соболенко была посеяна на местном турнире под первым номером и в итоге свое превосходство подтвердила. Первый сет выдался напряженным, но остался за нашей теннисисткой - 7:5. Во второй партии Арина была более убедительна - 6:2. Триумф в Австрии позволит Соболенко вернутся в топ-10 в обновленном рейтинге WТА. В Линце она завоевала 280 очков и 20 тысяч долларов призовых.
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