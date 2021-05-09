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Арина Соболенко выиграла турнир в Мадриде
Отличный подарок ко Дню Победы преподнесла белорусам Арина Соболенко. На теннисном турнире в Мадриде наша спортсменка в финале переиграла первую ракетку мира Эшли Барти и завоевала 10-й титул в карьере! Уверенное начало матча, в котором белоруска буквально за полчаса под ноль взяла первый сет, получило непростое продолжение. Во второй партии Барти сумела переломить ход матча и перевела игру в третий сет. Под занавес решающей партии Соболенко сумела сделать брейк и после свою победу уже не отдала - 6:0, 3:6, 6:4!
Президент поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Мадриде
"Дорогая Арина! Ты ярко провела турнир в Мадриде, завершив его блестящей победой над лидером мирового рейтинга. Это прекрасный подарок всем белорусам к великому празднику 9 Мая. Поздравляю с этим большим успехом и еще одним уверенным шагом на пути к вершине. Желаю крепкого здоровья, счастья и новых ярких достижений", - говорится в поздравлении.
В понедельник в обновленном рейтинге Арина Соболенко взлетит на рекордную в своей карьере 4-ю строчку! Следующим турниром для белоруски станет грунтовый в Риме.
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