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Арина Соболенко выиграла турнир в Остраве
Белорусским триумфом завершился престижный теннисный турнир в Чехии. На титульном поединке встретились наши Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Во время игры у Виктории обнаружились проблемы с самочувствием - пришлось брать медицинский тайм-аут. Однако она нашла в себе силы вернуться на корт, хотя выступить в полную силу уже не получилось. Тем не менее Азаренко показала характер. Однако поздравления принимает Арина Соболенко.
Счет по сетам 6:2, 6:2. В мировом рейтинге белорусские теннисистки сейчас располагаются на подступах к ТОП-10.
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