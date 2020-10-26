Арина Соболенко выиграла турнир в Остраве

Белорусским триумфом завершился престижный теннисный турнир в Чехии. На титульном поединке встретились наши Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Во время игры у Виктории обнаружились проблемы с самочувствием - пришлось брать медицинский тайм-аут. Однако она нашла силы вернуться на корт, хотя выступить на 100 % уже не получилось. Азаренко показала характер. Однако поздравления с победой принимает Арина Соболенко.