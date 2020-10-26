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Арина Соболенко выиграла турнир в Остраве

Белорусским триумфом завершился престижный теннисный турнир в Чехии. На титульном поединке встретились наши Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Во время игры у Виктории обнаружились проблемы с самочувствием - пришлось брать медицинский тайм-аут. Однако она нашла силы вернуться на корт, хотя выступить на 100 % уже не получилось. Азаренко показала характер. Однако поздравления с победой принимает Арина Соболенко.

Итоговый счет 6:2, 6:2. В мировом рейтинге белорусские теннисистки сейчас располагаются на подступах к ТОП-10. Кроме того, Арина Соболенко после победы в одиночной сетке взяла и титул в парном разряде - в компании бельгийской теннисистки Элиз Мертенс.


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