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Арина Соболенко выиграла турнир в Шэньчжэне. Поздравляем!

Арина Соболенко выиграла турнир в Шэньчжэне. Поздравляем!

Арина Соболенко выигрывает первый же свой турнир на старте нового сезона!

В матче за первое место белорусская теннисистка одолела американку Алисон Риск.

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