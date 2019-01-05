3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Арина Соболенко выигрывает первый турнир на старте нового сезона
С победой Арину и ее тренера поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
В финальном матче турнира в Шэньчжэне белорусская теннисистка в упорной борьбе обыграла американку Алисон Риск. Первый сет остался за соперницей, 4:6. Во втором Соболенко при счете 5:2 имела две возможности выиграть партию, но дело все же дошло до тай-брейка. В нем уверенный успех праздновала наша спортсменка, 7:2. В решающем сете Арина быстро повела со счетом 3:0, но американка сдаваться не собиралась, цепляясь за каждый мяч. Вот только сегодня сильнее все равно была белоруска - 4:6, 7:6, 6:3.
Арина Соболенко выиграла третий турнир серии WTA в карьере. Нынешние соревнования принесли белоруске более 160 тысяч долларов призовых.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
Украинский кризис используется Западом как инструмент политического давления - Рекеда
Беларусь очень интересна для ключевых стран БРИКС - политолог
"Мир на пути к катастрофе". Эксперты обсуждают COP29 в Баку
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов