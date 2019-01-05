Арина Соболенко выигрывает первый турнир на старте нового сезона

В финальном матче турнира в Шэньчжэне белорусская теннисистка в упорной борьбе обыграла американку Алисон Риск. Первый сет остался за соперницей, 4:6. Во втором Соболенко при счете 5:2 имела две возможности выиграть партию, но дело все же дошло до тай-брейка. В нем уверенный успех праздновала наша спортсменка, 7:2. В решающем сете Арина быстро повела со счетом 3:0, но американка сдаваться не собиралась, цепляясь за каждый мяч. Вот только сегодня сильнее все равно была белоруска - 4:6, 7:6, 6:3.



