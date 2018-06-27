Арина Соболенко выходит в 1/4 финала турнира в Истборне

Арина Соболенко сегодня боролась за выход в четвертьфинал теннисного турнира в британском Истборне. Ее соперницей была девятая сеяная бельгийка Элиза Мертенс. Арина выиграла в трех сетах - 7:5, 2:6, 7:6 (7:4).