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Арина Соболенко выходит в четвертьфинал турнира в Пекине. Матч в записи на "Беларусь 1" сегодня после "Панорамы"
Белорусское чудо на кортах Пекина. Арина Соболенко продолжает свое триумфальное шествие еще к одному титулу. И остановить белорусскую теннисистку не смогла даже теперь уже экс-чемпионка турнира Каролин Гарсия. А ведь поначалу все складывалось не в пользу Арины. В равной борьбе она все же уступила в первом сете 5:7. Получив преимущество в счете, Гарсия во второй партии повела 5:2, но в этот момент столкнулась с железным характером и неуступчивостью Арины Соболенко. Белоруска совершила невероятное, продемонстрировав всю силу воли и стремление победить, она не только вернулась в игру. Арина переломила ход этой встречи - и на тайбрейке уверенно выиграла второй сет. К такому психологически Гарсия готова не была и отдала третью решающую партию под ноль. Наша Арина Соболенко, проведя невероятный по накалу поединок против восьмой ракетки мира, выходит в четвертьфинал турнира в Пекине.
Учитывая, что эта захватывающая игра транслировалась в дневное время на "Беларусь 5", и не все любители тенниса смогли ее посмотреть, "Беларусь 1" покажет матч в записи сегодня сразу после программы "Панорама". А за выход в полуфинал белоруска сыграет против обладательницы "уайлд кард" - китаянки Ван Цян, которая преподнесла сенсацию, обыграв седьмую ракетку мира Каролину Плишкову.
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