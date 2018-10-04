Арина Соболенко выходит в четвертьфинал турнира в Пекине. Матч в записи на "Беларусь 1" сегодня после "Панорамы"

Белорусское чудо на кортах Пекина. Арина Соболенко продолжает свое триумфальное шествие еще к одному титулу. И остановить белорусскую теннисистку не смогла даже теперь уже экс-чемпионка турнира Каролин Гарсия. А ведь поначалу все складывалось не в пользу Арины. В равной борьбе она все же уступила в первом сете 5:7. Получив преимущество в счете, Гарсия во второй партии повела 5:2, но в этот момент столкнулась с железным характером и неуступчивостью Арины Соболенко. Белоруска совершила невероятное, продемонстрировав всю силу воли и стремление победить, она не только вернулась в игру. Арина переломила ход этой встречи - и на тайбрейке уверенно выиграла второй сет. К такому психологически Гарсия готова не была и отдала третью решающую партию под ноль. Наша Арина Соболенко, проведя невероятный по накалу поединок против восьмой ракетки мира, выходит в четвертьфинал турнира в Пекине.