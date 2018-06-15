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Арина Соболенко выходит в четвертьфинал турнира WTA в голландском Хертогенбосе
Победный матч, растянувшийся на два дня. Арина Соболенко побеждает австралийку Айялу Томлянович и выходит в четвертьфинал турнира WTA в голландском Хертогенбосе. 3-6, 7-6, 6-0. Напомним, матч был перенесен с четверга на пятницу из-за дождя. Здесь же может состояться белорусское противостояние в полуфинале парного разряда. Лидия Морозова и голландка Лесли Керкхове уже обеспечили себе место в матче за финал. Сегодня же Арина Соболенко, как ожидается, сыграет сразу второй поединок за день, на этот раз в парной сетке.
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