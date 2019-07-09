Арина Соболенко выходит в четвертьфинал Уимблдона

В парном разряде белоруска в тандеме с бельгийкой Элис Мертенс в 1/8 финала Открытого чемпионата Великобритании по теннису буквально десять минут назад справились с девятой парой турнира - сестрами Чань из Тайваня - 7:5,6:3.