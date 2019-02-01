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Арина Соболенко выходит в полуфинал престижного теннисного турнира WTA в Санкт-Петербурге

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выходит в полуфинал престижного теннисного турнира WTA в Санкт-Петербурге. Менее часа назад на кортах Северной столицы России белоруска уверенно переиграла россиянку Екатерину Александрову, 6-3, 6-4.

В полуфинале Арина Соболенко встретится с победительницей противостояния Кики Бертенс - Анастасия Павлюченкова. Этот матч в Петербурге пройдет сегодня.

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