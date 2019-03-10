Арина Соболенко выходит в третий круг турнира в американском Индиан-Уэллсе

Девятая ракетка планеты из Беларуси выходит в третий круг турнира в американском Индиан-Уэллсе! Поздно вечером Арина Соболенко встречалась с австралийкой Айлой Томлянович, занимающей 44-ую позицию в мировом рейтинге. В первом сете наша Арина выиграла уверенно, 6:3, во втором уступила, 4:6, а в решающей, третьей, партии разгромила соперницу со счетом, 6:0. Ранее борьбу на этой стадии завершили Виктория Азаренко и Александра Саснович. В 1/16 финала Арина сразится с украинкой Лесей Цуренко. Прямые трансляции из Индиан-Уэллса ведет "Беларусь 5".



