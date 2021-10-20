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Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Кубка Кремля

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Кубка Кремля в Москве. Белоруска провела свой первый поединок после перенесенной коронавирусной инфекции - и матч для Арины выдался непростым. Соболенко победила австралийку Айлу Томлянович в трехсетовом матче 7:6, 4:6, 6:1. В следующем круге соперницей белоруске станет Екатерина Александрова.

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