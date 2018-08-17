Арина Соболенко вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Цинциннати

Арина Соболенко в третьем раунде турнира ВТА в Цинциннати с призовым фондом почти 3 миллиона долларов победила представительницу Франции Каролин Гарсию и вышла в четвертьфинал. Матч против пятой ракетки мира белоруска выиграла в трех сетах - 6:4, 3:6, 7:5. Благодаря этому успеху Арина войдет в топ-30 мирового рейтинга на следующей неделе.

В 1/4 турнира Соболенко сыграет с хозяйкой кортов - Мэдисон Киз. Американка тринадцатая ракетка мира. Ранее на кортах девушки не встречались. Поединок стоит первым запуском в вечерней сессии и начнется не ранее пяти вечера по местному времени. Для удобства зрителей спортивный канал медиахолдинга "Беларусь 5" покажет этот поединок 18 августа в 08:50.