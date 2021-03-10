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Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Дубае

Арина Соболенко и Элиз Мертенс сыграют в 1/8 финала парного разряда

Выступает в Дубае Арина Соболенко и в парном разряде. Сегодня вместе с Элиз Мертенс в поединке 1/8 финала девушки сыграют против Беттани Маттек-Сандс и Джессики Пегула.

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