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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала на турнире серии WTA в Штутгарте
Победить помогла первая подача. Так прокомментировала свой успех на турнире серии WTA в Штутгарте Арина Соболенко. В 1/16 белоруска оказалась сильнее представительницы Китая Чжан Шуай - 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 66 минут. В следующем раунде турнира первой ракетке страны будет противостоять хозяйка кортов немка Анна-Лена Фридзам.
Арина Соболенко, 7-я ракетка мира:Я делала все, на что была способна. Чжан боролась за каждое очко. Вы знаете, это был первый матч на грунте, а переход с харда иногда бывает непростым, поэтому я просто старалась сфокусироваться на каждом розыгрыше. Думаю, что подача очень мне помогла. Против Анны-Лены несколько лет назад я играла в парном разряде, но никогда в одиночке. Вчера видела ее поединок перед тренировкой. Фридзам достойный игрок. С нетерпением жду нашей встречи.
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