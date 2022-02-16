Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Дубае

Арина Соболенко во втором круге теннисного турнира в Дубае. Призовой фонд соревнований 700 тысяч долларов. Непростым для белоруски вышел первый сет встречи с Мартой Костюк, она уступила три гейма на своей подаче, однако в ответ сделала четыре брейка. 6:4 - итог. А во второй партии Соболенко не оставила сопернице шансов - украинка взяла свою подачу на старте, а все остальные в активе нашей Арины - 6:1. И уже вторая ракетка мира готовится ко встрече с двадцать пятой в рейтинге чешкой Петрой Квитовой.



Ориентировочно матч начнется в 16 часов, турнир транслирует Белтелерадиокомпания.