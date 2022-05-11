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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Риме

Всего 49 минут понадобилось Арине Соболенко, чтобы выйти в 1/8 финала престижного теннисного турнира в Риме. Призовой фонд соревнований более двух с половиной миллионов долларов. В 1/16 белоруска не оставила шансов китаянке Чжан Шуай - 6:2,6:0. В следующем раунде Арина сразится с победителем парыАнгелина Калинина - Джессика Пегула.

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