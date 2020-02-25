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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дохе

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дохе

Сегодня в 1/16 финала белорусская теннисистка встречалась с эстонкой Анетт Контавейт и победила в трехсетовом поединке - 7:5, 2:6, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 12 минут.

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