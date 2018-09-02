Арина Соболенко вышла в 1/8 финала US Open

Арина Соболенко продолжает победное шествие по американским кортам, минувшей ночью белоруска вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису. В третьем круге Арина переиграла 5-ю ракетку мира - представительницу Чехии Петру Квитову в двух сетах, 7-5, 6-1. Следующей соперницей Соболенко станет 19-я в рейтинге ВТА Наоми Осака, которая не оставила шансов Александре Саснович, 6-0, 6-0. Эта игра состоится завтра и начнется не ранее 18:00.