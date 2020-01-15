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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Перед Австралиан Опэн 12-я ракетка планеты выступает на соревнованиях с призовым фондом менее миллиона долларов. Сегодня Соболенко выбила семидесятую в мировой классификации Бернарду Пера. В первом сете американка обыграна только на тайбрейке, 7:6, во второй партии Арина сыграла увереннее, 6:2. Место в полуфинале белоруска оспорит с бывшей первой ракеткой Симоной Халеп. Сейчас румынка четвертая.

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