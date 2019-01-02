Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне! В одной восьмой белоруска не оставила шансов россиянке Екатерине Александровой 6:3, 6:3. Противостояние завершилось несколько минут назад. В одной четвертой Арина сразится с Марией Шараповой. А в 13:30 Александра Саснович в одной восьмой финала турнира в Брисбене сыграет против четвертой ракетки мира Элины Свитолиной - прямая трансляция этого поединка на "Беларусь 5".