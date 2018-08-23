Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Хейвене

Напряженный матч, но четвертьфинал турнира в Нью-Хейвене все же наш!

Наша Арина Соболенко демонстрирует характер и побеждает австралийку Дарью Гаврилову в трех непростых сетах. Белоруска очевидно лидировала, но за счет своих ошибок теряла очки. После уверенного первого сета 6:3 Соболенко отдает вторую партию 6:7. Но в финале все же 7:5. Следующая оппонентка Арины Соболенко - швейцарка Белинда Бенчич. Ориентировочно игра состоится сегодня в полдесятого вечера.