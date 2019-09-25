Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

С самого утра мы следили за противостоянием на теннисных кортах в Ухане. Наша Арина Соболенко встречалась со своей принципиальной соперницей - восьмой ракеткой планеты Кики Бертенс из Нидерландов. До этого четырежды побеждала голландка. Но не в этот раз. Белоруска, уверенно выиграв первую партию 6:1, во второй позволила сопернице добраться до тай-брейка, но не более, 7:6, и вышла в 1/4 турнира. Следующая соперница Соболенко - Елена Рыбакина из Казахстана. Отметим, в прошлом году наша Арина выиграла турнир в Ухане. Сегодня ей предстоит еще один поединок. Вместе с бельгийкой Элис Мертенс она поборется за четвертьфинал уже парного разряда.