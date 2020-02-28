Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Дохе

Призовой фонд составляет около трех миллионов долларов. Полуфинальный поединок против россиянки Светланы Кузнецовой не стал затяжным. Чтобы переиграть соперницу, белоруске хватило двух сетов и часа и 15 минут. 6:4 - победа в первой партии и 6:3 - во второй. Соперница Арины по решающему поединку за титул определяется в эти минуты в противостоянии первой ракетки мира Эшли Барти и чешки Петры Квитовой. К слову, финальный матч "Беларусь 5" покажет в прямом эфире. Трансляция из Дохи начнется завтра в 6 часов вечера

