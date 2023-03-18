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Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко продолжает радовать своих поклонников на престижном теннисном турнире в Индиан-Уэллсе категории WTA-1000 с призовым фондом почти 9 миллионов долларов.

Минувшей ночью чемпионка AustralianOpen в полуфинале соревнований справилась с седьмой ракеткой мира - представительницей Греции Марией Саккари - 6:2, 6:3. Игра продолжалась один час и двадцать пять минут.

Сделав пять брейков, белоруска уверенно победила и вышла в решающий поединок турнира, где сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, т. е. болельщиков ждет повторение финала AustralianOpen!

В своем полуфинале Елена не оставила шансов Иге Швентек - 6:2, 6:2. Матч за титул пройдет 19 марта.

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