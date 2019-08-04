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Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Сан-Хосе

Почти безупречный поединок. Арина Соболенко вышла в финал турнира серии "Премьер" в американском Сан-Хосе. Первая ракетка Беларуси обыграла хорватку Донну Векич 6:4, 6:3. Напомним, именно Векич выбила из борьбы нашу Викторию Азаренко. В финале Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай. Начало игры ориентировочно в два ночи по белорусскому времени.

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