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Арина Соболенко вышла в финал турнира в Шэньчжэне

Первый турнир и первый финал года для Арины Соболенко!

Белорусская теннисистка разгромила в одной второй китаянку Ван и сыграет в финале турнира в Шэньчжэне. Арина Соболенко за час справилась с хозяйкой кортов - 6:2, 6:1. За титул наша теннисистка поспорит с американкой Элисон Риск. Она выбила из борьбы Веру Звонареву, 6:0, 1:0.

А эту картинку мы получаем в прямом эфире. Вот-вот начнется главный матч на турнире в Шэньчжэне. До этого поединка Соболенко и Риск встречались лишь раз. Сильнее была Арина. Трансляция финала на "Беларусь 5".

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