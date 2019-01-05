Арина Соболенко вышла в финал турнира в Шэньчжэне

Первый турнир и первый финал года для Арины Соболенко!

Белорусская теннисистка разгромила в одной второй китаянку Ван и сыграет в финале турнира в Шэньчжэне. Арина Соболенко за час справилась с хозяйкой кортов - 6:2, 6:1. За титул наша теннисистка поспорит с американкой Элисон Риск. Она выбила из борьбы Веру Звонареву, 6:0, 1:0.