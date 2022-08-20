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Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати
Арина Соболенко вышла в полуфинал престижного турнира категории WTA-1000 в Цинциннати с призовым фондом в 2,5 миллиона долларов.
Белорусская теннисистка, которая сейчас занимает седьмое место в планетарном рейтинге, в 1/4 оказалась сильнее китаянки Чжан Шуай. Почти два часа провели девушки на корте. Это был непростой поединок для первой ракетки нашей страны. 12 двойных ошибок, отсутствие первой подачи, плюс хладнокровие соперницы не давали Соболенко расслабиться и показать свой лучший теннис. Однако Арина вытерпела и победила - 6:4, 7:6.
За выход в финал Соболенко поспорит с француженкой Каролин Гарсией. Ориентировочно матч начнется в восемь вечера.
Фото:БелТА
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