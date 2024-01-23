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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира Australian Open - 2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает свой путь по защите титула на первом в сезоне турнире большого шлема Australian Open - 2024.

23 января в четвертьфинальном поединке вторая ракетка мира в двух сетах за 1 час 14 минут переиграла Барбару Крейчикову (6:2, 6:3). В матче за выход в финал Соболенко сыграет против четвертой сеяной Кори Гауфф. И для белоруски это будет хорошая возможность реабилитироваться за прошлогоднее поражение в финале USOpen.

Соперницы хорошо знают друг друга, девушки всего провели 6 личных встреч. Пока со счетом 4:2 по числу побед лидирует теннисистка из США.

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