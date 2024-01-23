Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира Australian Open - 2024

23 января в четвертьфинальном поединке вторая ракетка мира в двух сетах за 1 час 14 минут переиграла Барбару Крейчикову (6:2, 6:3). В матче за выход в финал Соболенко сыграет против четвертой сеяной Кори Гауфф. И для белоруски это будет хорошая возможность реабилитироваться за прошлогоднее поражение в финале USOpen.