Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира в Страсбурге! В четвертьфинале белоруска переиграла Катерину Синякову. Этот матч был доигран сегодня, так как накануне встреча была остановлена из-за дождя. Уступив в первом сете 2:6, сегодня Соболенко выиграла вторую и третью партии с одинаковым счетом 6:3. Уже через несколько часов Соболенко предстоит сыграть в матче за выход в финал. Соперница белоруски - Элина Свитолина. Девушки в официальных матчах встречались лишь однажды, и победа в той встрече осталась за нашей Ариной Соболенко.