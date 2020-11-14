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Арина Соболенко вышла в полуфинал в Линце

Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в австрийском Линцес призовым фондом более 200 тысяч долларов. В матче 1/4 первая ракетка страны и11 номер мирового рейтинга встречалась с представительницей Франции ОсеанДодэн. Во второй партии при счете 3:3 соперница не смогла продолжить встречу. Иуже сегодня в игре за выход в финал Арина встретится с обидчицей АлександрыСаснович Барборой Крейчиковой из Чехии. Матч начнется ориентировочно в 18:00.

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