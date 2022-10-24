Арина Соболенко выступит на итоговом турнире WTA в американском Форт-Уорте

После завершения чемпионата в Гвадалахаре стали известны все участницы итогового турнира WTA. Среди восьми теннисисток в американском Форт-Уорте выступит и белоруска Арина Соболенко. Она сейчас седьмая ракетка планеты. На соревнования квалифицировались лидер мирового рейтинга Ига Швентек из Польши, Унс Джабир из Туниса, американки Джессика Пегула и Коко Гауфф, гречанка Мария Саккари, француженка Каролин Гарсия и россиянка Дарья Касаткина. На первом этапе участницы будут разделены на два квартета. В полуфинал турнира выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы. Старт соревнований через неделю в понедельник.