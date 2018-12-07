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Арина Соболенко: Я не боюсь Серены Уильямс

"Я хотела бы иметь такое преимущество, как Серена, когда все тебя боятся. Мне ближе ее стиль игры: агрессивный, активный, все время доминирующий. Интересно было бы сыграть против нее на корте", - призналась 13 ракетка мира автору программы"Женщины и спорт" Анне Эйсмонт .

В новой серии проектаАрина на корте, бойцовском ринге, в студии шоу "Макаенка, 9" и на фотосессии с бойфрендом.

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