Арина Соболенко: Я не боюсь Серены Уильямс

"Я хотела бы иметь такое преимущество, как Серена, когда все тебя боятся. Мне ближе ее стиль игры: агрессивный, активный, все время доминирующий. Интересно было бы сыграть против нее на корте", - призналась 13 ракетка мира автору программы"Женщины и спорт" Анне Эйсмонт .