Арина Соболенко зачехлила ракетку на стадии 1/2 финала теннисного турнира WTA в Риме

Арина Соболенко не смогла пробиться в финал турнира WTA в Риме. В матче 1/2 белоруска уступила первой ракетке мира Иге Швентек из Польши - 2:6, 1:6. Во втором сете наша теннисистка обращалась за помощью к физиотерапевту. Отметим, что победа над Соболенко стала для польской теннисистки 27-й подряд.