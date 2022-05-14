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Арина Соболенко зачехлила ракетку на стадии 1/2 финала теннисного турнира WTA в Риме

Арина Соболенко не смогла пробиться в финал турнира WTA в Риме. В матче 1/2 белоруска уступила первой ракетке мира Иге Швентек из Польши - 2:6, 1:6. Во втором сете наша теннисистка обращалась за помощью к физиотерапевту. Отметим, что победа над Соболенко стала для польской теннисистки 27-й подряд.

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