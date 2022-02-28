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Арина Соболенко занимает 3-е место в обновленном рейтинге WTA

Больше не вторая ракетка мира. Арина Соболенко занимает 3-е место в обновленном рейтинге WTA. Лучшая белорусская теннисистка на прошлой неделе выступала на турнире в Катаре, где в четвертьфинале проиграла польской спортсменке Иге Швентек и не смогла набрать нужных зачетных баллов. Напомним, Соболенко была вторым номером планеты с 23 августа прошлого года. Виктория Азаренко в обновленном табеле осталась на 16-й строчке. На одну позицию поднялась Александра Саснович. Она 60-я. Во второй сотне числятся Ольга Говорцова и Юлия Готовко. Ближайший турнир, на котором сыграют наши лидеры, - Индиан-Уэллс. Он стартует 7 марта в Калифорнии.

В рейтинге АТР произошла смена власти. Первой ракеткой стал россиянин Даниил Медведев, который обошел серба Новака Джоковича, возглавлявшего табель больше двух лет. Лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 43-е место, у Егора Герасимова 152-я позиция.

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