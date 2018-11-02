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Арина Соболенко завершает выступление на малом итоговом турнире года

Во втором матче группового этапа белоруска уступила Каролин Гарсии из Франции 4:6, 4:6. В полуфинал от трио, в котором у всех теннисисток оказалось по победе и поражению, вышла Эшли Барти. У нее лучше разница геймов.

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